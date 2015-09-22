"المالية" تعلن نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه بجلسة اليوم

أعلنت وزارة المالية نتائج طرح أذون خزانة لآجال 182 يوما و364 يوما بجلسة اليوم الثلاثاء، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات جنيه.

وقالت وزارة المالية عبر موقعها الإلكترونى على الإنترنت، إنه تم طرح أذون خزانة لأجل 182 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد بلغ 11.466%، فى حين بلغ أعلى عائد 11.499%، وأقل عائد 11.401%، وتمت تغطية العطاء بواقع 2.8 مرة.

كما تم طرح أذون خزانة لأجل 364 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد 11.579%، فى حين بلغ أعلى عائد 11.600%، وأقل عائد 11.500%، وتمت التغطية بمعدل 3.8 مرة.

وأقرت الرئاسة قانون الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2015/2016 بعجز تصل نسبته إلى 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين بلغت قيمة العجز الفعلى خلال الـ11 شهرا الماضية من العام المالى السابق 2014/2015 حوالى 10.8% من الناتج المحلى، متخطيا قيمة العجز المستهدف تحقيقه على مدار العام المالى بأكمله.

وتعتمد وزارة المالية فى تغطية عجز الموازنة من خلال الاقتراض بالدين من البنوك المحلية بطرح عطاءات أذون وسندات خزانة مرتين أسبوعياً بمتوسط 10 مليارات جنيه أسبوعياً، للوفاء بالتزاماتها المالية "المصروفات الجارية"، مثل سداد أجور ورواتب العاملين بالدولة والتزامات الدعم وغيرها من المصروفات الجارية، وهو ما يخلف ديونا متزايدة على الاقتصاد القومى.

وتبلغ قيمة الدين العام "محلى وخارجى" حوالى 2.55 تريليون جنيه بنسبة 90% من الناتج المحلى الإجمالى، بحسب البيان المالى لموازنة عام 2015/2016، منها 2.4 تريليون جنيه تقريباً دينا داخليا بنسبة 83% من الناتج المحلى الإجمالى، نتيجة تزايد الاقتراض الحكومى من البنوك المحلية، و182.8 مليار جنيه دين خارجى بنسبة 6.5% من الناتج المحلى.

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