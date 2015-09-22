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القضاء الإداري بالأقصر يرفض الطعن على 12 مرشحًا بسبب «الحزب الوطني المنحل»

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القضاء الإداري بالأقصر يرفض الطعن على 12 مرشحًا بسبب «الحزب الوطني المنحل» القضاء الإداري بالأقصر يرفض الطعن على 12 مرشحًا بسبب «الحزب الوطني المنحل»

22 سبتمبر 2015 | 2:10 مساءً

رفضت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الأقصر برئاسة المستشار سيد عبدالحميد الهنداوي وعضوية المستشارين صلاح محمد سالم وعبدالحميد جادالكريم سليم وسكرتارية محمد دنقل حامد الطعن المقدم ضد 12 مرشح بالدائرة الثانية لانتمائهم السابق للحزب الوطني المنحل.

كان محمد العشاوي المحامي ومرشح حزب التجمع بدائرة مركز الأقصر قد طعن علي قبول أوراق 12 مرشح كونهم انتموا في السابق للحزب الوطني المنحل

وأرجع المدعي في أسباب دعواه إلى أن أعضاء الحزب الوطني أفسدوا الحياة السياسية وأن حل الحزب الوطني من المحكمة الإدارية العليا لم يقصد به فقط الحزب كشخصية معنوية بل كل من ينتمى إليه.

2015-09-22

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