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وفد وزارة النقل يزور رواندا لبحث مشروع ربط بحيرة فكتوريا بالبحر المتوسط

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وفد وزارة النقل يزور رواندا لبحث مشروع ربط بحيرة فكتوريا بالبحر المتوسط وفد وزارة النقل يزور رواندا لبحث مشروع ربط بحيرة فكتوريا بالبحر المتوسط

 

أرشيفية

التقى  وفد من وزارة النقل، خلال زيارة إلى رواندا، القائم بأعمال هيئة النقل والتنمية الرواندية (RTDA) جيريمي موشاكا، وعدد من المسئولين الروانديين، وقد كان في استقبال الوفد عضو السفارة  المصرية في رواندا الملحق الدبلوماسي مازن جابر موسي. وتستهدف الزيارة عرض دراسة الجدوى لمشروع ربط بحيرة فكتوريا بالبحر المتوسط (VICMED)، حيث أبدي الجانب الرواندي إهتمام شديد بالجزء الخاص بربط رواندا ببحيرة فكتوريا عبر بحيرة أكاجيرا أو بحيرة كيفو.

 وأضاف الجانب الرواندي أنهم بصدد الإنتهاء من إعداد دراسات جدوي لتعزيز النقل النهري في رواندا، وأن المشروع المصري يمكن إدماجه في الخطة الوطنية. واتفق الجانبان علي ترشيح رواندا لمنسق وطني يعمل كنقطة اتصال بين الجانبين، وأشار الجانب الرواندي إلي تطلعهم للمشاركة في إجتماع اللجنة التوجيهية الثاني الخاص بالمشروع، والمزمع عقده في القاهرة يومي 1 و2 أكتوبر 2015.

 

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