«سالمان» يلتقي القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للإستثمار

عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار، إجتماعاً مع الأستاذ علاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض ما تم اتخاذه من إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وخطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة لتقليل المدد الزمنية اللازمة للانتهاء من الخدمات التي تقدمها الهيئة، وذلك بحضور عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار.

وأكد سالمان على أهمية الاستثمار في العاملين بالهيئة ورفع قدراتهم وخبراتهم العلمية من خلال التدريب وتهيئة مناخ وبيئة العمل ومشاركة الشباب في وضع الخطط المستقبلية، موضحاً أن العنصر البشري يعتبر أحد العوامل المؤثرة في عملية تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتخفيض الوقت اللازم لإنهائها.

كما وجه سالمان بسرعة استكمال ومتابعة خطة العمل بنظام الشباك الواحد، وإصدار دليل للخدمات موضح به الوقت اللازم لإنهاء كل خدمة وزيادة عدد الموظفين المسئولين عن تقديم الخدمات للمستثمرين لمواكبة إرتفاع معدل تأسيس الشركات بعد عقد مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصري، حيث إرتفع معدل التأسيس من 30 إلى 35 شركة يومياً قبل عقد المؤتمر ليصل في المتوسط من 50 إلى 60 شركة.

كما تم استعراض ما تم إتخاذه من إجراءات خلال الفترة السابقة لتفعيل نظام الشباك الواحد وتطوير الخدمات المقدمة من الهيئة، حيث تم ميكنة عدد من الخدمات والتي يمكن أن يقوم بها المستثمر إلكترونياً مثل استخراج شهادة عدم الالتباس، وكذلك استعراض موقف بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الإتصالات لتطوير البنية التكنولوجية لمبنى الهيئة وربط مجمع خدمات الاستثمار بفروعه في المحافظات وإجراءات تفعيل نظام إنهاء كافة إجراءات التأسيس إلكترونياً.

وصرح علاء عمر بأن الهيئة وضعت خطة لمواكبة إرتفاع معدل تأسيس الشركات أحد بنودها تقديم خدمة مميزة للمستثمرين داخل الهيئة، مشيراً إلى أن يوم الأحد الموافق 20/9/2015 قد شهد أعلى معدل لتأسيس الشركات على الإطلاق وهو 63 شركة.