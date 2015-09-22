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الوصايا العشر لحمايتك من الإصابة بالسرطان

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الوصايا العشر لحمايتك من الإصابة بالسرطان الوصايا العشر لحمايتك من الإصابة بالسرطان

كتب إسلام إبراهيم

السرطان من الأمراض الخطيرة للغاية، والتى ارتفعت معدلات الإصابة بها بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة، وكشف مؤخرًا تقرير طبى نشر بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مجموعة من العادات والممارسات الصحية التى يمكن اتباعها للوقاية من الإصابة بالسرطان، وتشمل:
>1.التخلص من السمنة والوزن المفرط والتمتع بوزن صحى.
>2.ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بشكل منتظم.
>3.الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات.
>4.الابتعاد تمامًا عن تناول الخمور والمشروبات الكحولية.
>5.ابتعد عن المشروبات الغازية وقلل من تناول الوجبات السريعة.
>6.الحد تمامًا من تناول الأطعمة الغنية بالملح.
>7.لا تتناول اللحوم المصنعة مثل السوسيس والسجق.
>8.لا تتناول المكملات الغذائية ولا الفيتامينات إلا تحت إشراف الطبيب، لأن بعضها يحتوى على تركيزات عالية جدًا منها، وقد يرفع ذك فرص السرطان.
>9.الرضاعة الطبيعية بالنسبة للسيدات تساهم فى الحد من خطر إصابتهم بسرطان الثدى.
>10.أقلع فورًا عن تدخين السجائر، لأنها هذه العادة الضارة من أبرز مسببات السرطان.
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