هدى نفسك.. نفسيتك السيئة هتجيبلك حساسية

نبذه عن الحساسية النفسية

>يعانى الكثير من الأشخاص من التوتر والقلق النفسى، الذى يتسبب فى إصابتهم بالعديد من المضاعفات الصحية وأهمها الحساسية الناتجة عن الضغوط والقلق النفسى، التى تترك آثارا قوية على جلد المصاب. التوتر والضغط النفسى يصيبك بالحساسية الجلدية النفسية

>وفى هذا السياق، يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إلى أن هناك علاقة قوية بين تعرض الشخص للضغوط والحالة النفسية السيئة وإصابته بالحساسية الجلدية. علامات الإصابة بالحساسية النفسية

>كما أكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن الإصابة بالحساسية الجلدية بسبب الضغط النفسى تزاد بشكل كبير عند تعرض الشخص للتوتر وسوء الحالة النفسية، وتظهر على هيئة حبوب كبيرة أو صغيرة الحجم وحمراء اللون، وقد يتعرض الشخص للحك بطريقة شديدة، وقد تتسبب فى ترك بعض العلامات فى الجسم. ابتعد عن الضغط النفسى لتجنب الحساسية النفسية

>وينصح استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، بضرورة الابتعاد عن المصادر التى تتسبب فى التوتر والضغط النفسى، أى البعد عن مصدر المشكلة والاهتمام بالعلاج عن طريق تناول مضادات الهستامين والكريمات المضادة للالتهاب حتى اختفاء الأعراض.

شبكةعيونالإخبارية

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