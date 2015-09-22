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وزير البترول يتابع استعدادت الوزارة لعيد الأضحى والعام الدراسي

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وزير البترول يتابع استعدادت الوزارة لعيد الأضحى والعام الدراسي وزير البترول يتابع استعدادت الوزارة لعيد الأضحى والعام الدراسي

 

وزير البترول طارق الملا

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  اجتماعا موسعاً بمقر هيئة البترول مع نواب رئيس الهيئة لاستعراض الإجراءات المتعلقة بسير العملية الإنتاجية خلال فترة أجازه عيد الأضحى المبارك في مختلف الأنشطة البترولية وشدد خلال الاجتماع على استمرار متابعة موقف إمدادات المنتجات البترولية من خلال غرفة العمليات بالهيئة على مدار الساعة و الاطمئنان على انتظام الامدادات من معامل التكرير إلى مستودعات التخزين ومنها إلى محطات توزيع الوقود والتنسيق الكامل مع شركات التسويق و الجهات المعنية بالدولة لمراقبة وضبط منظومة تداول المنتجات البترولية.

واطمأن الوزير على الإجراءات الخاصة بانتظام العملية الإنتاجية بمعامل التكرير وشركات الإنتاج ومصانع تعبئة البوتاجاز بالإضافة إلى فرق الصيانة في الأنشطة البترولية المختلفة خلال فترة أجازه العيد و التي تتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد.

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