صحة أسيوط تنهي استعداداتها لاستقبال العيد وحملات مكثفة على الأسواق وشوادر اللحوم‎

انتهت مديرية الصحة بأسيوط، من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أعلنت حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة وتوفير الرعاية الصحية لها خلال فترة أيام العيد.

وأكد الدكتور رأفت عوض القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة يومياً متصلة بغرفة عمليات المحافظة المركزية لتلقى بلاغات المواطنين وشكواهم ومتابعة الحوادث على أرقام ( 2325369 ) أو (2324154) كما تم زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بالمستشفيات العامة والمركزية وإخلاء 30% من أسرة المستشفيات وتشكيل فريق صحي للطوارئ في جميع الإدارات الصحية بالمراكز وتحديد فريق انتشار سريع أساسي وأخر احتياطي لمواجه أية حالات طارئة .

وأوضح عوض أنه تم تكثيف الحملات الصباحية والمسائية بالإشتارك مع الطب اليطري والتموين للمرور على الأسواق والمجازر ومحال وشوادر بيع اللحوم البلدية والمجمدة والمطاعم للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية ومراعاة النظافة العامة والتخلص من النفايات وسلامة الاغذية المتداولة وصلاحية اللحوم للاستهلاك الأدمي.

وأشار إلى أنه سيتم نشر عدد من سيارات الإسعاف عند الحدائق والمتنزهات العامة التي ستشهد تجمعات جماهيرية بالإضافة إلى فروع الإسعاف الثابتة المنتشرة في عدة مناطق بالمحافظة مع المرور المستمر على المستشفيات لمتابعة أقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات المركزة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية .