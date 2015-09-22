«الهضبة الغربية» أكبر مشروع عمراني في أسيوط خلال السنوات العشرين الأخيرة

تفقد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، عمليات إنشاء المرحلة الأولى من طريق الهضبة الغربية والتي يبلغ طولها 12 كم بتكلفة تتجاوز الـ50 مليون جنيهًا من إجمالي الطريق الذي يعبر فوق الهضبة بطول 22 كم، ليصل بين مطار أسيوط على الطريق الصحراوي الغربي مرورا بنهر النيل إلى الطريق الصحراوي الشرقي في أكبر عملية تنمية عمرانية وإقتصادية تشهدها أسيوط في السنوات العشرين الاخيرة.

وقال الدسوقي إن مشروع الهضبة الغربية يمثل أحد أهم التوسعات الأفقية للحيز العمراني الخاص بمحافظة أسيوط لخلق مساحات سكنية وإنشاء تجمعات ومدن جديدة للدفع بعجلة التنمية لافتًا إلى أن المشروع الجديد يساعد أيضًا على جذب استثمارات جديدة للمحافظة وربط المدن الصناعية.

وأكد الدسوقي على بدء العمل بعمليات تمهيد الطريق وبداية طبقات الردم والحفر لقطاعات الطريق على جميع مساراته بالتوازي لافتًا إلى أن كميات الحفر المتوقعة تصل إلى حوالي 2.5 مليون متر مكعب، في المرحلة الأولى حيث يؤدي الطريق إلى التجمع السكني الذي تم إعتماده.

وأشار محمد فوزي النشار وكيل وزارة الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن عملية إنشاء الطريق في مرحلته الأولى تم إسنادها إلى شركة المقاولون العرب بطول 12 كم وجاري الإنتهاء من التصميمات الخاصة بالمرحلة الثانية والتي يبلغ طولها 10 كم.

وأضاف النشار بأن عمليات إنشاء الطريق تسير بانتظام وبالتوازي في جميع القطاعات على مسار الطريق بأكمله ليتم الإنتهاء منه قبل الموعد المحدد للتسليم وهو أغسطس القادم، لافتًا إلى أن عرض الطريق 33 مترًا مقسم إلى حارتين مروريتين بعرض 7.5 م لكل حارة بالاضافة إلى جزيرة وسطى بعرض 12 مترًا و2 مترًا في كل اتجاه.

وقالت المهندسة إيمان علي محمود مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة إن طريق الهضبة الغربية يتكلف إنشاؤه حوالي 300مليون جنيه تم رصد 50مليون جنيهًا ضمن الخطة متوسطة الأجل للجهاز المركزي للتعمير.