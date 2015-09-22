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المجر تنشر إعلانا فى صحف لبنان تحذر فيه المهاجرين من دخول أراضيها

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المجر تنشر إعلانا فى صحف لبنان تحذر فيه المهاجرين من دخول أراضيها المجر تنشر إعلانا فى صحف لبنان تحذر فيه المهاجرين من دخول أراضيها
نشرت المجرية إعلانا فى الصحف اللبنانية تحذر فيه المهاجرين غير الشرعيين من الدخول لأراضيها بشكل غير قانونى، وتتوعد بأشد الإجراءات صرامة لمن يقوم بذلك.

ويؤكد الإعلان الذى يحتل صفحة كاملة وكتب باللغتين العربية والإنجليزية أن المجريين شعب ودود معروف بحسن الضيافة، ولكن الدولة المجرية ستقوم بإتخاذ أشد إجراءات صرامة بحق كل من يحاول دخول أراضيها بشكل غير شرعى.

وأضاف أن اجتياز الحدود الدولية لدولة المجر وعبورها بشكل غير قانونى يعد فى المجر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن.

واختتم الإعلان بالقول " لاتستمع إلى مايقوله مهربو البشر ! المجر لا تسمح بعبور المهاجرين فى أراضيها خروجا على القانون".
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مصر 365

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