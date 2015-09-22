بالصور.. الرئيس الفرنسى يلتقى نظيره الفلسطينى بقصر الاليزيه لبحث عملية السلام

التقى الرئيس الفرنسى فرانسوا اولاند اليوم الثلاثاء بقصر الاليزيه بنظيره الفلسطينى محمود عباس لبحث الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية وفى المنطقة وسبل دفع عملية السلام المتجمدة.

وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية لدى وصول الرئيس عباس إلى قصر الرئاسة حيث كان فى استقباله الرئيس الفرنسى قبل بدء جلسة مباحثات حول أخر المستجدات فى الأراضى المحتلة، لا سيما فى القدس المحتلة التى تشهد اعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلى بحق المقدسات.

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ويتشاور ايضا الجانبان حول فكرة تشكيل وعقد اجتماع قادم للمجموعة الدولية للدعم التى اقترحتها فرنسا.

>وكان الرئيس عباس قد التقى خلال زيارته للعاصمة الفرنسية- التى استهلها الأحد- برئيسة لجنة العلاقات الفرنسية بالجمعية الوطنية الفرنسية اليزابيت جيجو، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية فى شتى المجالات.

كما تسلم الرئيس الفلسطينية ميدالية باريس خلال حفل أقيم بحضور عمدة باريس أن هيدالجو تكريما لجهوده من اجل السلام.

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