إنقاذ 271 مهاجرا إفريقيا من الغرق أمام السواحل الليبية

أعلنت قيادة قوات خفر السواحل الإيطالية عن إنقاذ 271 مهاجرا أجنبيا، بينهم نساء وأطفال. وأضافت أنه تم نقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى ميناء "ميسينا " فى جزيرة صقلية بالجنوب الإيطالى.

وأشارت إلى أن عملية الانقاذ أجرتها السفينة البحرية الأيرلندية " لى نيف " التى استقبلت نداء الاستغاثة من أحد الأشخاص على متن قارب قبالة السواحل الليبية. . قبل أن يتم إنقاذهم ونقلهم إلى السواحل الإيطالية.

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