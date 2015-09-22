تأجيل الدراسة بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجية الجديدة 12 يوماً

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، عن تأجيل بدء الدراسة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الجديدة بمحافظات (الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، البحر الأحمر، أسيوط، الأقصر) والصف الأول الثانوى بمدرستى المتفوقين بالسادس من أكتوبر، والمعادى إلى 12 يوما على أن يكون أول أيام الدراسة بهذه المدارس يوم السبت الموافق 10/10/2015 مع مراعاة تأجيل امتحانات نهاية العام الدراسى لمدة أسبوعين. وذلك فى ضوء الموقف الحالى للتجهيزات بالمدارس الجديدة التى سوف يتم افتتاحها، وحرصا من الوزارة على التأكد من جاهزية جميع مدارس المتفوقين وتوفير الأماكن المناسبة لإقامة الطلاب، حرصا على سير العملية التعليمية بشكل فعال.

> ومن جانبه، نفى الدكتور الهلالي الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ”الحياة الآن” ماتردد حول تأجيل الدراسة لـ3أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن بدء الدراسة فى موعدها المحدد من قبل المجلس الأعلى للتعليم ماقبل الجامعى، 28 سبتمبر الجاري، مؤكدا أن الوزارة تواصل استعداداتها النهائية للعام الدراسي الجديد.

> وفى سياق متصل، فاجأ وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى سابقة تعد هى الأولى إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمة بالزيارة، حيث تفقد أقسام الإدارة وشدد على أنه لا جلوس على المكاتب بعد اليوم، وعلى مديرى ووكلاء الإدارات والمتابعين والموجهين فى كل أنحاء الجمهورية بالنزول إلى متابعة العملية التعليمية بالمدارس والوقوف على أرض الواقع والتعرف على المشكلات التى تواجه العملية التعليمية والعمل على حلها من أجل الارتقاء بالتعليم وتقديم تعليم أفضل لأبناء مصر الذين يستحقون منا الكثير.

> جاء ذلك خلال جولة الوزير لليوم الثالث على التوالى صباح اليوم، بمحافظة القليوبية حيث قام بزيارة 7 مدارس بإدارة غرب شبرا الخيمة للوقوف على آخر الاستعدادات للعام الدراسى الجديد بالمدارس وعمليات الصيانة، حيث بدأ جولته بمدرسة شبرا الخيمة الثانوية بنات ، واطمئن على استعداد المدرسة وجاهزيتها لاستقبال الطلاب، وأشاد بمدير المدرسة حيث أمر بصرف مكافأة شهر له لالتزامه فى العمل وتأديته على أكمل وجه. وتفقد الوزير فصول المدرسة ، ودورات المياه ومخزن الكتب بالمدرسة ، واطمئن على وصولها بنسبة كبيرة. ثم انتقل إلى مدرسة شبرا البلد الرسمية للغات التى يجرى بها أعمال صيانة، حيث تفقد فصول المدرسة ودورات المياه، وشدد الوزير على انتهاء أعمال الصيانة بأسرع وقت، ولاحظ وجود بعض المخلفات فأمر بالاتصال بالحى لرفعها على الفور، ثم انتقل إلى مدرسة الناصر الابتدائية، حيث تفقد المدرسة وشاهد بعض المقاعد المتهالكة على سطح المدرسة فأمر بتسليمها للجهة المعنية لإعادة تدويرها مرة أخرى.

> وتوجه الوزير إلى مدرسة زكى مبارك الابتدائية واطمأن على استعدادها لبدء العام الدراسى الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة بها. ثم انتقل إلى مدرسة توفيق الحكيم للتعليم الأساسى واطمأن على جاهزية المدرسة لبدء العام الدراسى الجديد.

> وتوجه الوزير إلى مدرسة شبرا الخيمة الإعدادية بنات حيث أمر بصرف مكافأة شهر لعامل المدرسة لبذله مجهود فى عملية النظافة حيث أشاد الوزير بمستوى النظافة بالمدرسة وجاهزيتها للعام الدراسى.

> وانتقل الوزير إلى مدرسة دمنهور الابتدائية، وتفقد المدرسة والفصول ودورات المياه والملاعب، ولاحظ وجود سيارتين داخل المدرسة، فأمر على الفور بإخراجهما خارج المدرسة وعدم دخول أى سيارة داخل المدارس. ووجه الوزير أثناء الجولة مديرى هذه المدارس بعدم مغادرة المدارس اليوم إلا بعد الانتهاء من تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب.

> ومن ناحية آخرى، أكد الشربينى، على أنه لا وجود ولا مجال للمتكاسل حيث يحتاج الوطن فى هذه المرحلة إلى الإسراع فى تنفيذ جميع التكليفات الخاصة بتطوير التعليم، بالإضافة إلى توفير كل وسائل الحماية الفكرية التى نحافظ من خلالها على أبنائنا الطلاب وحمايتهم من الأفكار الغريبة المتطرفة مع التأكيد على دعم كل معانى الانتماء والحب للوطن. جاء هذا خلال عقد الوزير اجتماعا موسعا استمر لمدة 5 ساعات، أمس، مع قيادات الوزارة ومديرى ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسى الجديد الذى سيبدأ عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. وبدأ الهلالى اجتماعه بتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأعياد أكتوبر وبداية العام الدراسى الجديد، مؤكداً على اهتمام الدولة بالتعليم وتوفير كافة الصلاحيات لتحسين المنظومة التعليمية.

> وشدد الهلالى، على ضرورة توفير المناخ الكامل لبدء العام الدراسى من حيث سلامة المدارس ووصول الكتب وضبط العملية التعليمية بتواجد الطلاب والمدرسين بالمدرسة وتفعيل دور أجهزة المتابعة وإتاحة الفرص الممكنة لممارسة جميع الانشطة التربوية باعتبارها واحدة من أهم عناصر جذب الطلاب للعودة إلى المدرسة بما يمكن المؤسسة التعليمية من القيام بدورها.

> استمع الوزير إلى كافة المقترحات الخاصة بحل المشكلات التى تعوق العملية التعليمية وتعاهد مع جميع القيادات على بذل أقصى جهد لتطوير وإصلاح منظومة التعليم، وأنه لن يكون هناك أحد فوق المحاسبة باعتبار أن الجميع مشارك فى المسئولية.

> ووجه الهلالى، على ضرورة ورود تقارير صادقة بشأن الاستعداد للعام الدراسى ، كما تم الاتفاق بتوجيهات منه على وضع آلية لضبط عمليات تسجيل غياب الطلاب بالمدارس لضمان استقرار العملية التعليمية.

> وفى نهاية الاجتماع استمع الوزير إلى شرح مبسط لكيفية التعامل مع التابلت أو غيره من الأجهزة التى يمكن أن يتم تحميل المواد الدراسية عليها، وتم عرض درس لمادة الكيمياء حيث وجه الهلالى بسرعة توفير المواد العلمية بالمدارس لمرحلة التعليم الثانوى ( الثانوية العامة) بعد الانتهاء من مراجعتها عن طريق المتخصصين فى هذا المجال.