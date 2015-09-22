صرف 151 مليون و644 الف جنيه من تكافل وكرامة لتلبية احتياجات الأسر قبل العيد

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى انه تم بالفعل بدء صرف الدعم النقدى لبرنامجى تكافل وكرامة كى توفى الوزارة بوعدها بالصرف قبل العيد حرصا على مساعدة الاسر فى شراء ما يلزمها من مستلزمات حيث بدء الصرف لاجمالى مبلغ 151 مليون و644 الف جنيه يستفيد منها 123 الف و638 مستحق باربعة محافظات تمثل الاعلى فى معدلات الفقر.

ويهدف برنامج تكافل الى ايجاد حماية للاسر الفقيرة التى تعجز عن توفير احتياجاتها الاساسية التعليمية والصحية وتغذية الاطفال وذلك عن طريق اشباع تلك الاحتياجات وتوفير الرعاية الصحية للامهات الحوامل والاطفال وتمكين الاسرة الفقيرة بحيث تتخلى عن عمالة الاطفال ومنع التسرب من التعليم ومعالجة سوء التغذية وزيادة الطلب على الخدمات التعليمية والصحية وخفض عدد الوفيات حيث تحصل الا سرة على 325 جنيه شهريا بالاضافة الى مساعدات للابناء فى المراحل التعليمية المختلفة حيث يحصل كل طفل فى المرحلة الابتدائية على 60 جنيه شهريا وفى المرحلة الاعدادية على 80 جنيه ويحصل على 100 جنيه اذا كان فى المرحلة الثانوية بشرط الانتظام فى الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

اما برنامج كرامة فهو استحقاق فردى للشخص العاجز او المسن حيث يحصل الشخص الواحد على 350 جنيه شهريا ل3 افراد داخل الاسرة الواحدة باجمالى 1050 كحد اقصى.

وقد بدء الصرف بالفعل باستخدام الكروت الذكية من ماكينات الصرف المختلفة لتغطية احتياجات تلك الاسر باربعة محافظات هى سوهاج باجمالى 31 الف و244 اسرة واسيوط باجمالى 47 الف و763 اسرة والاقصر باجمالى 13 الف و340 اسرة والجيزة باجمالى 31 الف و291 اسرة .