وزير الأوقاف يزور الحجاج المصريين المصابين في حادث الرافعة بالسعودية

زار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيس بعثة الحج الرسمية، عدد من المصابين المصريين بالمستشفيات السعودية، وأصدر تعليمات لرئيس البعثة الطبية الدكتور هشام عطا بمتابعتهم جميعا واحدًا واحدًا مع ممثلي البعثات النوعية.

وأكد وزير الأوقاف، أنه سيتم تصعيد جميع المصابين إلى عرفات غدا، ونقلهم إلى منى في صحبة طواقم طبية لإتمام النسك، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه وزارة الصحة السعودية بتأمين نقل جميع المصابين لإتمام النسك في صحبة طواقم طبية متخصصة.

وأكد وزير الأوقاف على جميع رؤساء البعثات النوعية بضرورة المتابعة المستمرة لجميع الحالات حتى يخرجوا جميعًا سالمين بإذن الله تعالى.