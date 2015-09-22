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حاكم دبى يرثى نجله بقصيدة "يقولون أنّك مُت"

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حاكم دبى يرثى نجله بقصيدة "يقولون أنّك مُت" حاكم دبى يرثى نجله بقصيدة "يقولون أنّك مُت"
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، نص قصيدة زعموا أنها رثاء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لنجله راشد، الذى توفى السبت الماضى عن عمر ناهز 34 عاماً بأزمة قلبية.

وتداول النشطاء القصيدة التى أثرت فى قلوب المتابعين، وجاء فى نصها:

يقولون إنك مُتّ.. متى وُلدت!

متى عشت! متى رويتنا من غدير عينيك! متى رحلت!

يا قرة عين محمد.. يا فاجعة هند

يا زهرةً ما استدلّت النحلات لرحيقك

متى حبوت ! متى مشيت! متى كبرت! متى! لا أذكر تاريخ مولدك

بالأمس كان أم قبل ميلاد تاريخ وفاتك

ذاك الذى دوّنته قبل ساعات.. حين أبلغونى أنك قد رحلت

أبكيت أبيك.. أبكيت والدك.. أتدرى من هو والدك.. رجلٌ تهزّها الأرض هزاً وطأة قدميه.. أبكيت محمدا يا ابن محمد.

أبكيت سيّدة النساء.. أبكيت أنجال الرجال.. أبكيت من أبكاهُم الفراق.. لوداع بانيها الديار

ذاك الذى أطلِق عليك اسمه.. قبل أن ينام.. وينام بعده راشد.. واليوم يدفن تحت أرضه

أوّل راشد من بعد راشد.. يا ويلها العنقاء.. يا ويلها صاحبة العزاء.. بالأمس وضعتك وليدها.. واليوم تُلبسها ثوب الحداد

يا فاجعة دبى.. يا عيداً لم يعد عيداً سعيداً.. يا صبراً سندعوه لقلبها

يا قوةً سندعوها له.. يا غافرا.. رُحماك له.. يا رحيماً.. رفقاً بهم.

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مصر 365