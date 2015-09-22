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المتحدث العسكرى: ضبط 5 أطنان بانجو بالغردقة.. وإنقاذ لنش سياحى من الغرق

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قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى إن رجال القوات البحرية البواسل واصلوا أداء مهامهم فى حماية وتأمين سواحل البلاد من أخطر عمليات تهريب المواد المخدرة، مؤكدا أن معلومات وردت تفيد بمحاولة تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر داخل البلاد عن طريق ساحل الغردقة فصدرت الأوامر بدفع إحدى القطع البحرية للقيام بعمليات تمشيط واسعة، حيث تم العثور على فلوكة مشبوهة أمام جزيرة (الجفتون)، وبتفتيشها عثر على (95) جوال [حوالى (5) طن] من نبات البانجو المخدر وخلوها من الأفراد.
>اليوم السابع -9 -2015
>وأوضح المتحدث العسكرى فى بيان له: "تم التحفظ على الفلوكة وتسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص".

وفى سياق متصل، أعلن المتحدث العسكرى أن القوات البحرية تلقت إشارة استغاثة تفيد بتعرض لنش سياحى للغرق، وعلى الفور تم دفع وحدتين متخصصتين فى مهام الإنقاذ لموقع اللنش، حيث عثر عليه وعلى متنه (20) سائحا (روسى وتشيكى الجنسية) بالإضافة إلى طاقم المركب المكون من (3) فرد مصرى الجنسية، حيث تم سحب اللنش إلى أقرب نقطة بحرية وتم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم .

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365