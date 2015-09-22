بعثة الحج: بدء تصعيد حجاج القرعة للمشاعر المقدسة عبر 450 أتوبيسا مكيفا

أعلن اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، بدء تصعيد حجاج القرعة، اليوم الثلاثاء، إلى منطقة المشاعر المقدسة؛ وذلك استعدادا لأداء الركن الأعظم من الحج غدا، وهو الوقوف بعرفات الله.

وقال اللواء ماهر، إن حجاج بعثة القرعة بدأوا فى التصعيد مباشرة إلى منطقة المشاعر المقدسة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بعملية تصعيد الحجيج إلى المشاعر المقدسة فى رد واحد، حيث تم تجهيز نحو 450 حافلة حديثة مكيفة لتصعيد حجاج بعثة القرعة، بالإضافة إلى تجهيز نحو 25 حافلة احتياطية للدفع بها بشكل فورى فى حالة حدوث أعطال بأية حافلة أثناء عملية التصعيد.

وفى السياق ذاته، أوضح اللواء ماهر أنه سيتم تصعيد 19 حاجا مصريا محجوزين بالمستشفيات السعودية غدا إلى صعيد عرفات الطاهر، لأداء الركن الأعظم من الحج، وذلك بعد التنسيق مع السلطات السعودية على تصعيدهم من المستشفيات إلى مشعر عرفات بواسطة سيارات الإسعاف، وإعادتهم مرة أخرى إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية إلى أن جميع أعضاء بعثة القرعة يواصلون الليل بالنهار بمنطقة المشاعر المقدسة، من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وضمان قيامهم بتأدية المناسك فى سهولة ويسر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بتقديم كل التسهيلات والخدمات المتميزة لحجاج بيت الله الحرام.

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