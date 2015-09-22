إيفونا يتدرب منفردا في الأهلي

خاض الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي تدريبا منفردا صباح اليوم الثلاثاء، بعد إلغاء مران الفريق الأحمر.

وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة فتحي مبروك إلغاء المران الصباحي للفريق اليوم الثلاثاء، خوفا من إجهاد اللاعبين.

وخسر الأهلي أمس الاثنين نهائي كأس مصر لصالح الزمالك بهدفي باسم مرسي.

وغاب إيفونا عن مباراتي بتروجيت والزمالك في كأس مصر، بسبب معاناته من الإجهاد العضلي.

ويخضع إيفونا لتدريبات بدنية مكثفة، من أجل تجهيزه لمواجهة أورلاندو بايرتس.

ويسافر الأهلي إلى جنوب إفريقيا مساء اليوم الثلاثاء إلى جنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس في نصف نهائي كأس الكونفدرالية يوم السبت.