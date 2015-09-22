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أرقام في الجول – كهربا .. ماكينة مراوغات في القمة

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لم يسجل محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الزمالك في مباراة قمة التتويج بكأس ، ولكنه لم يترك أي فرصة لتقديم فاصل مهاري أمام دفاع الأهلي.

أرقام كهربا في المباراة والتي يقدمها FilGoal.com بالتعاون مع موقع KoraStats للإحصاءات، تكشف عن الدور الكبير الذي قدمه جناح الزمالك على الجبهة اليسرى.

شاهد تحركات كهربا في المباراة:

كان كهربا أكثر لاعب قام بمراوغات ناجحة في مباراة القمة، وفعلها 6 مرات.

وأمام هذه المهارة، حصل على 3 أخطاء من لاعبي الأهلي.

لم يتمالك حسام عاشور لاعب وسط الأهلي نفسه أمام مهارة كهربا، فسبه – بحسب تصريحات نجم الزمالك -.

واختار كهربا بنفسه مراوغته لباسم علي مرتين على خط الركنية، كأفضل لقطة له في الدربي.

كهربا أيضا امتلك نسبة تمريرات صحيحة رائعة، حيث مرر الكرة 18 مرة خرج منهم 15 تمريرة بشكل صحيح.

كان معروف يوسف أكثر زميل مرر له كهربا بـ6 تمريرات، وهو ما يوضح التفاهم بين الثنائي الذي صنع جبهة قوية على باسم علي.

شاهد أين استلم كهربا الكرة:

نستطيع الوصول الى الص

سدد كهربا الكرة مرة واحدة على مرمى شريف إكرامي، ولكن ذهبت كرته لخارج الملعب.

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فيديو اليوم السابع

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