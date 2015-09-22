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مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 فى تصادم سيارتين بقنا

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مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 فى تصادم سيارتين بقنا مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 فى تصادم سيارتين بقنا

أرشيفية

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 أخرين اليوم ” الثلاثاء ” أثر تصادم سيارتين أجرة وملاكى بالكيلو 6 بطريق قنا – سفاجا الصحراوى بدائرة قسم قنا.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارا بوقوع تصادم ومتوفين ومصابين بالطريق السريع قنا – سفاجا.

كشفت التحريات وقوع تصادم بين سيارة أجرة كانت فى طريقها من الغردقة متجهه إلى قنا فأصدمت بسيارة ملاكى كانت فى الأتجاة المعاكس بالكيلو 6 مما أدى إلى مصرع كلا من ” رجب. السيد . عبدالسميع ” ،و “جمعة . أمين . سعيد ” ،و “رضا .محمد .على ” ،و “محمد .على . محمد ” وإصابة 19 أخرين وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

في سياق متصل انتقل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا لمستشفى قنا العام للأطمئنان على الحالة الصحية للمصابين مشددا على الأطباء بضرورة تقديم كافة الخدمات الطبية لهم دون تقصير وتحويل الحالات الخطرة للمستشفيات المجاورة عن طريق سيارات إسعاف مجهزة.

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