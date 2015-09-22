خطوة بخطوة للحصول على أجدد أي لاينر Galactic للعيد

تتعدد أشكال الأي لاينر وطرق رسم العين. إليك Galactic شكلاً جديداً، يسحب العين ويجعلها تبدو أكبر، كما يمنحك نظرة مميزة في العيد لمكياج عيون لامع. تابعي خطوات التطبيق:

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1.طبقي الظلال الذهبي الفاتح كلون أساسي على الجفن العلوي المتحرك، ثم أضيفي القليل من الظلال البيج على تجاعيد الجفن.



2.استخدمي الأي لاينر المزدوج، وارسمي خطاً موازياً لخط الرموش السفلى، وتأكدي من أن يكون أكثر سمكاً عند الوسط.



3.انتقلي إلى الجفن العلوي، وارسمي الأي لاينر من وسط العين نحو الزاوية الخارجية، مع ترك مسافة بين الخط السابق الذي كنت قد رسمته سابقاً.



4.لمزيد من البريق، استخدمي الأي لاينر الفضي اللامع، عند كل من الزاوية الداخلية والخارجية للعين من الجفن السفلي، بين خط الرموش وخط الأي لاينر الأسود.



5.لاستكمال النظرة، ضعي الماسكرا على الرموش السفلى والعليا.

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