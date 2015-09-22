أجمل هدايا العيد للمرأة العربية

يبقى لمستحضرات التجميل أهمية كبيرة عند السيدة العربية، وتظلّ بحاجة إليها مع الابتكارات والاكتشافات الجديدة. إليك 10مستحضرات جديدة من أهمّ العلامات التجارية لهدايا جمالية مميّزة في العيد.

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1.إذا كنت تبحثين عن هدية مميزة وفريدة للعناية بالبشرة، إليك مسمّراً ذاتياً للوجه، يمنح كلّ سيدة سمرة ذهبية وطبيعية من الاستعمال الأول.

كريم للتسمير" راديانس بلاس غولدن غلوه بوستر" Radiance-Plus Golden Glow Booster من كلارنس Clarins

2.تحتاج كل سيدة الى كريم ترطيب يومي. لكن اختياره يختلف من امرأة الى أخرى. إليك كريم ترطيب جديداً، يناسب كل أنواع البشرة، إذ يساعد على التحكم بالزيوت الزائدة، وتقليل مظهر المسامّ، وتقليل اللمعان، فتبدو البشرة حريرية صقيلة ومرطبة.

كريم ترطيب " كلير ديفرنس أويل كونترول" Clear Difference Oil Control من ايستي لودر" Estee Lauder

3. يتميز هذا المستحضر بنعومته البالغة ولونه الذهبي المتلألئ، الذي يعزز جمال الوجه ويمنحه سُمرة طبيعية مشرقة، بفضل احتوائه على جسيمات متلألئة ناعمة، تتّحد مع البشرة لتضيء ملامحها وتجدّد جمال تقاسيم الوجه.

بودرة الوجه " ايكليبس باليت" Eclipse Palette من جيورجيو أرماني Giorgio Armani

4.إليك مستحضراً جديداً مناسباً لشفتيك أثناء النهار، إذ يقدّم لها البلسمية الملونة بخفة الكمية الدقيقة من اللون الطبيعي والترطيب اللازم.

أحمر الشفاه " كيسكيس بوم" KissKiss Baume من غيرلان Guerlain

5.ابتكر خبراء التجميل طريقة جديدة لمكياج العيون عبر الظلال السائل، على شكل غلوس، لنظرة أكثر جاذبية. بمناسبة الأعياد، تحتاجين إلى اللون الذهبي للسهرات.

ظلال العين الغلوس " فلويد شادوه فينيكس" Fluid Shadow Phenix من ديور Dior

6. أما لمحبات الظلال الطبيعية من جهة، الذي يحمل في طياته لمعية خفية، يبقى هذا المستحضر من أساسيات علبة المكياج.

ظلال العين " ايلوزيون دومبر فيلفيت" Illusion D’Ombre Velvet من شانيل Chanel

7. عطر جديد مختلف بتركيبته المميزة من المسك الذي يمنحك رائحة فريدة لإطلالة أنيقة وجريئة مليئة بالأنوثة.

عطر" كلويه أو دو بارفان" Chloe Eau De Parfum من كلويه Chloe

8. يعرف مكياج العيد بالألوان الجريئة؛ وبما أن اللون الذهبي هو من أساسيات الموضة في هذا الموسم، فستحتاجين إلى أي لاينر فريد من الجليتر الذهبي.

أي لاينر " ماك از بيوتي فلويدلاين" Mac Is Beauty Fluidline من ماك Mac

9. زيني أظافرك من وحي اللون الذهبي. يمكنك استخدامه على كلّ الأظافر، أو دمجه مع ألوان أخرى لطلاء أظافر مميز.

طلاء أظافر " ميتاليك ساند، بولد هاي غلوس لاكر" Metallic Sand, Bold High-Gloss Lacquer من غوتشي

10.بعيداً عن السهرات، إليك مجموعة مميزة من مكياج عيون لافت، مناسب لهذا الموسم، ويعتبر كهدية لافتة للمرأة العربية.

" كوتور باليت ميتال" Couture Palette Metal من ايف سان لوران

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