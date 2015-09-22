محافظ الإسماعيلية يستقبل الأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس

استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، الأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية، يرافقه الأب كيرولس، وذلك لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وخلال اللقاء أشاد الأنبا سارافييم بجهود محافظ الإسماعيلية، ودعمه المتواصل لدفع عجلة التنمية الشاملة على أرض المحافظة وتوابعها.

كما أكد المحافظ على أنه خادم لشعب الإسماعيلية بمختلف طوائفه من المسلمين والأقباط على السواء، مشيدا بروح المحبة والإخاء بين جموع شعب الإسماعيلية بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم التى تجسد روح الوحدة الوطنية لنسيج هذا الشعب العظيم.