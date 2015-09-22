محافظ المنيا يقرر وقف رئيس اللجنة الطبية للكشف عن مرشحى البرلمان

قال الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة قرر وقف الدكتور طارق عبد الرحيم رئيس اللجنة الطبية الخاصة بالكشف على المرشحين للانتخابات البرلمانية، وإلغاء ندبة من رئاسة الكمسيون الطبى وإعادته إلى مستشفى المنيا العام.

وأوضح الحفناوى أن سبب الإيقاف راجع إلى عدم التزام الطبيب بتعليمات الوزارة بتسجيل أسماء المرشحين الذين خضعوا للكشف الطبى على شبكة الوزارة للإنترنت خلال فترة الكشف الطبى، والتى جرت من الأول من سبتمبر إلى يوم 12 من ذات الشهر ما تسبب فى تأخير إصدار التقارير الطبية لبعض المرشحين، مما اعتبرته الوزارة فى تقرير صادر عنها خلال الأيام الماضية فى تقييمها لأداء المديريات بجميع المحافظات أنه إهمال وتقصير بالعمل ومخالفة لتعليمات الوزارة.