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اديها بليلة وعيش أسمر.. الألياف والحبوب الكاملة غذاؤك الصحى لعلاج الكبد الدهنى

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اديها بليلة وعيش أسمر.. الألياف والحبوب الكاملة غذاؤك الصحى لعلاج الكبد الدهنى اديها بليلة وعيش أسمر.. الألياف والحبوب الكاملة غذاؤك الصحى لعلاج الكبد الدهنى
مرض الكبد الدهنى من الأمراض الكبدية المنتشرة ويرجع السبب الأساسى للإصابة به إلى العادات الغذائية الخاطئة والمحتوية على نسبة عالية من والسكريات.

فى السطور التالية يقدم خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة عددا من النصائح الغذائية التى يمكنها المساعدة فى التخلص من دهون الكبد وهم:

- التقليل من نسبة السكريات والحلوى، ففى حالة تناول كميات كبيرة من السكر يقوم الكبد بتحويل جزء كبير منها إلى دهون.

- استبدال الخبز الأبيض بالأسمر، والحرص على تناول الحبوب الكاملة كالشوفان والبليلة، مع الحد من النشويات المركبة كالمكرونة والأرز الأبيض.

- استبدال الدهون المشبعة كالزبد بنوعية الحيوانى والنباتى بالدهون غير المشبعة كزيت الزيتون وزيت الذرة.

- الحرص على تناول حصص ثابتة من الخضراوات والفواكه يوميا، وبما لا يقل عن 4 حصص يوميا.
>- عدم التعجل فى عملية خسارة الوزن والحرص على تخفيضه بصورة تدريجية لا تتجاوز 6 كيلو شهريا.

- الحرص على ممارسة النشاط البدنى بمعدل لا يقل عن 30 دقيقة يوميا.

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مصر 365

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