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القضاء الإدارى بالسويس يرفض طعون 9 مرشحين مستبعدين من الانتخابات

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القضاء الإدارى بالسويس يرفض طعون 9 مرشحين مستبعدين من الانتخابات القضاء الإدارى بالسويس يرفض طعون 9 مرشحين مستبعدين من الانتخابات
رفضت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية، الطعون التى تقدم بها 9 مرشحين تم استبعادهم من كشوف المرشحين بدائرة السويس، لعدم استكمال أوراق الترشح الخاصة بالكشف الطبى بعد ثبوت إيجابية تحليل المخدرات، وعدم تقديم خطاب يفيد بترشيح الأحزاب للمرشحين.

وأوضح مصدر باللجنة المشرفة على الانتخابات فى السويس، أن المحكمة رفضت طلب 7 مرشحين فى السويس بإعادة الكشف الطبى وتحليل المخدرات، بعد حصولهم على تقارير كشفت عدم لياقتهم طبيا للترشح بعد نتيجة تحليل المخدر.

بينما تم رفض طلبات 2 مرشحين لم يقدما للجنة الخطاب الذى يفيد ترشحهما عن الحزبين اللذين أورداهما فى الأوراق كمرشحين عنهما بدائرة السويس، ولفت المصدر إلى أن كشف أسماء المرشحين النهائى لم يجر عليه أى تعديل، ويضم فقط 52 مرشحا بدائرة الإقليم التى تضم 4 مقاعد.

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