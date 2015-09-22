بالصور.. مجلس مدينة إسنا يزيل لافتات المرشحين لمخالفتها توقيت الدعاية للانتخابات

شن رجال مجلس مدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، حملة من الإشغالات والكهرباء قامت بإزالة جميع اللافتات والبانرات الخاصة بالدعاية الانتخابية من الشوارع الرئيسية والميادين، والتى علقت بالمخالفة للجدول الزمنى لمراحل الانتخابات والمواعيد المحددة من اللجنة العليا للانتخابات، وذلك بناء على توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر.

ويذكر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ نظم مسألة الدعاية الانتخابية، وحدد فى المادة ٢٤ مدة الدعاية، والصمت الانتخابى، من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين، كما حددت المادة حظر الدعاية قبل عملية الاقتراع.



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