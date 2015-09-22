أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مجلس مدينة إسنا يزيل لافتات المرشحين لمخالفتها توقيت الدعاية للانتخابات

Google+ Print
شن رجال مجلس مدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، حملة من الإشغالات والكهرباء قامت بإزالة جميع اللافتات والبانرات الخاصة بالدعاية الانتخابية من الشوارع الرئيسية والميادين، والتى علقت بالمخالفة للجدول الزمنى لمراحل الانتخابات والمواعيد المحددة من اللجنة العليا للانتخابات، وذلك بناء على توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر.

ويذكر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ نظم مسألة الدعاية الانتخابية، وحدد فى المادة ٢٤ مدة الدعاية، والصمت الانتخابى، من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين، كما حددت المادة حظر الدعاية قبل عملية الاقتراع.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365