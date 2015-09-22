دمياط تدخل 8 مدارس جديدة للخدمة استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد

عقد اللواء فايز شلتوت سكرتير عام محافظة دمياط اجتماعاً تنسيقياً اليوم برؤساء القطاعات الخدمية المختلفة بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ووكيلة وزارة التربية والتعليم ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية والأوقاف، لبحث استعدادات محافظة دمياط لاستقبال العام الدراسى الجديد.

أكدت فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه جار توزيع الكتب على المدارس وحصر الناقص منها، وكذلك استكمال نقص بعض المدرسين فى التخصصات المطلوبة، كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة للمدارس، وتم تشكيل لجنة لمتابعة هذه الأعمال لجميع مدارس المحافظة.

كما استعدت المديرية ببرامج لتوعية الطلاب بقضية النظافة العامة داخل المدرسة وفى الفصول والمنازل والبيئة المحيطة وكذلك التأكيد على دور المدرسة فى غرس قيم الوعى القومى والولاء والانتماء وحب الوطن فى نفوس الطلاب.

كما أضافت أن المديرية قد اتخذت عدة إجراءات لمواجهة الدروس الخصوصية، حيث يتم حاليا عمل مبادرة لحوالى 300 طالب موجودين بالمدارس لأخذ كورسات فى المواد الدراسية فى خطوة جادة على طريق مواجهة الدروس الخصوصية.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية استعداد جميع مقرات المعاهد لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث تم تجهيز الفصول من الداخل وتهيئة المناخ المناسب لتلقى العلم وكذلك تحرى الدقة فى اختيار المدرسين وطلب من المهندس سامى بدير رئيس فرع شركة الكهرباء بدمياط باستعجال إنهاء إجراءات لوحة التوزيع الكهربائية لتشغيل بعض القطاعات بمقار المعاهد الأزهرية.

كما أضاف مدير عام التأمين الصحى أنه تمت تغطية جميع مدارس دمياط بخدمة التأمين الصحى، كما سعت المديرية لتوفير زائرة صحية لكل مدرسة والاهتمام بالتطعيمات المقررة للتلاميذ من خلال فرق التطعيم التى تجوب كل مدارس دمياط وعن القطاعات الخدمية بدمياط.

أكد اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة أهمية توصيل المرافق للمدارس الجديدة من مياه وكهرباء وصرف صحى، وكذلك تمهيد ورصف الطرق الواصلة للمدارس ومراجعة الخدمات لباقى مدارس المحافظة مع الكشف الدورى على تحاليل عينات مياه خزانات المدارس وطلب من مديرية الصحة مراقبة التغذية المدرسية وإجراء الكشف الظاهرى على الأطعمة بصفة مستمرة.

جدير بالذكر أن محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه كان قد أعلن عن دخول عدد 8 مدارس جديدة الخدمة لهذا العام وهى مدرسة السيدة عائشة تعليم أساسى بدمياط الجديدة، مدرسة إبراهيم سويلم الابتدائية بسيف الدين، مدرسة خالد بن الوليد بدمياط الجديدة، بنى فارسكور الابتدائية، شجرة الدر الرسمية للغات بفارسكور، مدرسة الشهيد نادر الشحات أبو المجد الثانوية بأم الرضا ، مدرسة الشهيد مصباح زهران التعدادية بالعطوى، مدرسة الخياطة الثانوية.