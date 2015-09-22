بدء صرف مستحقات 25 ألف أسرة بسوهاج ضمن مشروع "تكافل وكرامة"

قالت إلهام سليم حنا وكيلة وزارة الشئون الاجتماعية بسوهاج، إنه تم بدء صرف المستحقات المالية لعدد 25 ألف أسرة ضمن مشروع التكافل والكرامة للأسر الفقيرة بمراكز طهطا وساقلته وجهينة، بمبالغ تتراوح ما بين 325 جنيها وحتى 500 جنيه للأسرة الواحدة.

وأضافت وكيلة وزارة الشئون الاجتماعية فى تصريحات صحفية، أن المشروع يهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة، وذلك بعد بحث حالتها الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم فتح باب التقدم للراغبين من الأسر فى التقدم للمشروع والمنطبقة عليهم الشروط .

وأوضحت وكيلة وزارة الشئون الاجتماعية، أن المديرية تفحص حاليًا التظلمات التى تقدم بها عدد من المواطنين والذين لم تصل إليهم المساعدات فى المرحلة السابقة.