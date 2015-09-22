محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاءات طريق الهضبة الغربية فى مرحلته الأولى

تفقد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، عمليات إنشاء المرحلة الأولى من طريق الهضبة الغربية، والتى يبلغ طولها 12 كم بتكلفة تتجاوز الـ50 مليون جنيه، من إجمالى الطريق الذى يعبر فوق الهضبة بطول 22 كم، ليصل بين مطار أسيوط على الطريق الصحراوى الغربى مرورًا بنهر النيل إلى الطريق الصحراوى الشرقى فى أكبر عملية تنمية عمرانية واقتصادية تشهدها أسيوط فى السنوات العشرين الأخيرة.

وقال محافظ أسيوط، إن مشروع الهضبة الغربية يمثل أحد أهم التوسعات الأفقية للحيز العمرانى الخاص بمحافظة أسيوط لخلق مساحات سكنية، وإنشاء تجمعات ومدن جديدة للدفع بعجلة التنمية، لافتًا إلى أن المشروع الجديد يساعد أيضًا على جذب استثمارات جديدة للمحافظة وربط المدن الصناعية.

وأكد الدسوقى على بدء العمل بعمليات تمهيد الطريق وبداية طبقات الردم والحفر لقطاعات الطريق على جميع مساراته بالتوازى، لافتًا إلى أن كميات الحفر المتوقعة تصل إلى حوالى 2.5 مليون م3 فى المرحلة الأولى، حيث يؤدى الطريق إلى التجمع السكنى الذى تم اعتماده.

وأشار محمد فوزى النشار، وكيل وزارة الجهاز المركزى للتعمير ورئيس جهاز وسط وشمال الصعيد، إلى أن عملية إنشاء الطريق فى مرحلته الأولى تم إسنادها إلى شركة "المقاولون العرب" بطول 12 كم، وجار الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمرحلة الثانية والتى يبلغ طولها 10 كم.

وأضاف النشار، أن عمليات إنشاء الطريق تسير بانتظام وبالتوازى فى جميع القطاعات على مسار الطريق بأكمله ليتم الانتهاء منه قبل الموعد المحدد للتسليم، وهو أغسطس المقبل، لافتًا إلى أن عرض الطريق 33 مترًا مقسم إلى حارتين مروريتين بعرض 7.5 م لكل حارة، بالإضافة إلى جزيرة وسطى بعرض 12 مترًا و2 متر فى كل اتجاه.

وقالت المهندسة إيمان على محمود، مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، إن طريق الهضبة الغربية يتكلف إنشاؤه حوالى 300 مليون جنيه، تم رصد 50 مليون جنيه ضمن الخطة متوسطة الأجل للجهاز المركزى للتعمير.

يذكر أن التجمعات السكنية التى تمت الموافقة عليها بالهضبة الغربية تبلغ 3 آلاف و743 فدانًا، وهى بذلك توفر أضعاف مساحة مدينة أسيوط الحالية، وهى عبارة عن مرتفع جبلى مستوى على طرف مدينة أسيوط يبعد عنها مسافة 4 كليو مترات بجوار منطقة الأربعين ممهدة خصصت لأن تكون مدينة مليونية متكاملة بطول غرب محافظة أسيوط بالكامل، وسيتم تقسيم منطقة الهضبة الغربية إلى مناطق إسكان شباب بالإضافة إلى مناطق رجال الأعمال ومشروعات للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والاستثمار وسيتم ترفيقها.



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