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بالصور.. القوات المسلحة توزع 800 كرتونة مواد غذائية على الفقراء بالأقصر

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وزعت القوات المسلحة بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، 800 كرتونة بها مواد غذائية على الأسر الفقيرة والحالات الإنسانية، ومستحقى معاش الضمان الاجتماعى والقرى الأكثر فقرًا بقرية كومير بمدينة إسنا جنوب الأقصر، وذلك ضمن جهود القوات المسلحة فى دعم المواطنين خلال عيد الأضحى.

كانت قد تسلمت محافظة الأقصر بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر 20 ألف كرتونة من المواد الغذائية والسلع التموينية هدية من القوات المسلحة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا والفقيرة على مستوى المحافظة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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