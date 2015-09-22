بالصور.. القوات المسلحة توزع 800 كرتونة مواد غذائية على الفقراء بالأقصر
وزعت القوات المسلحة بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، 800 كرتونة بها مواد غذائية على الأسر الفقيرة والحالات الإنسانية، ومستحقى معاش الضمان الاجتماعى والقرى الأكثر فقرًا بقرية كومير بمدينة إسنا جنوب الأقصر، وذلك ضمن جهود القوات المسلحة فى دعم المواطنين خلال عيد الأضحى.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت قد تسلمت محافظة الأقصر بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر 20 ألف كرتونة من المواد الغذائية والسلع التموينية هدية من القوات المسلحة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا والفقيرة على مستوى المحافظة.
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