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صحة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

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صحة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك صحة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
انتهت مديرية الصحة بأسيوط من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أعلنت حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة وتوفير الرعاية الصحية لها خلال أيام العيد.

وأكد الدكتور رأفت عوض، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا متصلة بغرفة عمليات المحافظة المركزية لتلقى بلاغات المواطنين وشكواهم ومتابعة الحوادث على أرقام (2325369) أو (2324154)، كما تم زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بالمستشفيات العامة والمركزية وإخلاء 30% من أسرة المستشفيات وتشكيل فريق صحى للطوارئ فى جميع الإدارات الصحية بالمراكز وتحديد فريق انتشار سريع أساسى وآخر احتياطى لمواجهة أية حالات طارئة.

وأوضح فى تصريحات له، أنه تم تكثيف الحملات الصباحية والمسائية بالاشتراك مع الطب البيطرى والتموين للمرور على الأسواق والمجازر ومحال وشوادر بيع اللحوم البلدية والمجمدة والمطاعم، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية ومراعاة النظافة العامة والتخلص من النفايات وسلامة الاغذية المتداولة وصلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى.

وأشار إلى أنه سيتم نشر عدد من سيارات الإسعاف عند الحدائق والمتنزهات العامة التى ستشهد تجمعات جماهيرية، بالإضافة إلى فروع الإسعاف الثابتة المنتشرة فى عدة مناطق بالمحافظة مع المرور المستمر على المستشفيات لمتابعة أقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات المركزة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

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مصر 365