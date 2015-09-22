المتحدث العسكري : إنقاذ لنش سياحي من الغرق على متنه 20 سائحًا بالغردقة

أعلن المتحدث العسكري، إنقاذ لنش سياحي من الغرق على متنه 20 سائحًا روسيًا وتشيكيًا بالغردقة.

ووردت إشارة إستغاثة تفيد بتعرض لنش سياحى (Prinzessin Mony) للغرق شمال جزيرة (الجفتون) ..

> وعلى الفور تم دفع وحدتين متخصصتين فى مهام الإنقاذ لموقع اللنش ، حيث عثر عليه وعلى متنه عدد (20) سائح (روسى وتشيكى الجنسية) بالإضافة إلى طاقم المركب المكون من عدد (3) فرد مصرى الجنسية، حيث تم سحب اللنش إلى أقرب نقطة بحرية وتم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم.

وقال المتحدث الرسمي، في بيان له على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” إن القوات البحرية تواصل جهودها فى تأمين سواحل البلاد، تم إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر على سواحل مدينة الغردقة.

وواصل رجال القوات البحرية البواسل أداء مهامهم في حماية وتأمين سواحل البلاد من أخطار عمليات تهريب المواد المخدرة.

و وردت معلومات تفيد بمحاولة تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر داخل البلاد عن طريق ساحل الغردقة.

> فصدرت الأوامر بدفع إحدى القطع البحرية للقيام بعمليات تمشيط واسعة ، حيث تم العثور على فلوكة مشبوهة أمام جزيرة (الجفتون) ، وبتفتيشها عثر على عدد (95) جوال [حوالى (5) طن] من نبات البانجو المخدر وخلوها من الأفراد.

> تم التحفظ على الفلوكة وتسليم المضبوطات إلى جهات الإختصاص.