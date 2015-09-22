شرطة رأس الخيمة تضبط 27.000 قرص مخدر و كيلو هيروين

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة من ضبط شخص (مواطن) كان يحاول ترويج وبيع (27000) قرص من العقاقير المخدرة، و كيلو واحد من الهيروين، وذلك بحسب ما صرح به العميد إبراهيم علي كبتن مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة، حيث أوضح بأنه وردة معلومات مؤكدة، تفيد بوجود شخص بحوزته كمية كبيرة من العقاقير المخدرة و الهيروين، ويرغب في بيعها.

وعليه تم تشكيل فريق عمل لرصد ومراقبة ومتابعة تحركات الشخص المذكور ، وبالفعل تم إعداد كمين محكم و تم التعامل مع بحرفية عالية لضبطه متلبساً وبحوزته الكمية المذكورة، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم إحالته مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات بحقه، لينال الجزاء العادل.

وأشار مدير إدارة مكافحة المخدرات بأن المخدرات من أهم وأخطر الجرائم التي ترتكب ولها تأثير مباشر على العقل الإنساني وقد تبين إن الفئات العمرية الواقعة بين (14-20) عاماً لا تدرك عواقب الإدمان لذلك يكونون صيداً سهلاً على المروجين وتجار المخدرات.

لذلك فإن مراقبة الأبناء ومتابعة سلوكياتهم مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الآباء و الأمهات، مما يجعلهم صيد سهل لتجار ومروجي المخدرات، وأضاف أن مكافحة هذه الآفة يجب أن تكون مشتركة بين كافة الجهات الحكومية و الأهلية، ونرى كذلك أن للإعلام دور هام جداً في مجال التوعية، و كذلك للشؤون الإسلامية و الأوقاف عن طريق الوعاظ و الخطباء، وكذلك دور التربية في نشر البرامج الهادفة.

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