لجنة شؤون الإعاقة بأسوان تناقش القانون الجديد



> نظمت لجنة شؤون الإعاقة بمحافظة أسوان اجتماعًا، اليوم، لمناقشة مسودة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد تمهيدًا لطرحه أمام الحوار المجتمعي حوله خلال الأيام القليلة القادمة.

> وصرح سليم القاضي مقرر المجلس القومي لشؤون الإعاقة بأسوان أن الاجتماع تضمن الاطلاع علي بنود القانون الجديد بذوي الإعاقة، وتم الاتفاق علي تنظيم مؤتمر موسع خلال الأيام المقبلة بحضور نحو 20 جمعية أهلية من المهتمين بشئون الإعاقة بمحافظة أسوان لتوضيح مزايا أو عيوب القانون الجديد وذلك بحضور اللواء / محمد مصطفي السكرتير العام للمحافظة وعضو اللجنة .

> وأضاف أن المؤتمر سوف يتضمن إبداء الجمعيات الأهلية لرأيها في قانون الإعاقة الجديد تمهيدا لإرسال هذه الآراء إلي الأمانة العامة للمجلس القومي لشئون الإعاقة في القاهرة .

> وأشار إلي أن الاجتماع شارك فيه كلا من جيهان صلاح عضو اللجنة ومسئول ملف الصحة ، وعفاف عباس مسئول ملف خدمة المواطنين وسهير المطعني مسئول ملف التعليم ، كما حضر من خارج اللجنة الفنان/ ناصر يس ممثلا عن الفنانين التشكيليين.