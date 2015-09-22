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هيئة الثورة السورية: ارتفاع اعداد قتلى قصف حى الشعار بحلب لـ 25 قتيلا

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هيئة الثورة السورية: ارتفاع اعداد قتلى قصف حى الشعار بحلب لـ 25 قتيلا هيئة الثورة السورية: ارتفاع اعداد قتلى قصف حى الشعار بحلب لـ 25 قتيلا
أفادت الهيئة العامة للثورة السورية اليوم الثلاثاء بارتفاع أعداد قتلى قصف طائرات النظام على حى الشعار في حلب الى 25 قتيلا وإصابة العشرات.

ونقلت قناة ( العربية الحدث) اليوم عن الهيئة قولها إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب أكثر من 25 آخرون جراء سقوط قذائف على مناطق في حيي الجابرية والميدان ومناطق أخرى بحلب.

ومن ناحية أخرى ، جددت قوات النظام قصفها على مدن وقرى تلبيسة والحولة وأم شرشوح والهلالية وحوش حجو في ريف حمص.
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