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ارتفاع أعداد المصابين فى حادث طريق قنا سوهاج إلى 19 مصابا

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ارتفاع أعداد المصابين فى حادث طريق قنا سوهاج إلى 19 مصابا ارتفاع أعداد المصابين فى حادث طريق قنا سوهاج إلى 19 مصابا
صرح مصدر بصحة قنا، أن مستشفى قنا العام استقبل 3 مصابين آخرين فى حادث طريق الكيلو 6 الصحراوى الشرقى، فيما دفع مرفق الإسعاف بقنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بـ9 سيارات إسعاف لنقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام، ليصل عدد الضحايا والمصابين إلى 23 شخصا.

حيث وقع صباح اليوم الثلاثاء حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالكيلو 6، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص هم كل من، "رجب السيد عبد السميع"، و"جمعة أمين سعيد"، و"رضا محمد على"، و"محمد على محمد"، وإصابة 19 آخرين.

تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

- مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 فى تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بطريق قنا سوهاج
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