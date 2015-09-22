بالصور.. الاحتلال الإسرائيلى يحاصر القدس القديمة..ويحدد أعمار المصلين فى الأقصى

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلى فى ساعة متأخرة الليلة الماضية، حصارا عسكريا محكما على القدس القديمة والمسجد الأقصى المبارك، ومنعت المواطنين ممن تقل أعمارهم عن الأربعين عاما الدخول إليه، لصالح اقتحامات جديدة لقطعان المستوطنين، عشية الاحتفالات اليهودية بعيد الغفران.

وأدى عشرات الشبان الفلسطينيين المقدسيين صلاة فجر اليوم الثلاثاء، فى الشوارع والطرقات فى البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد منع قوات الاحتلال دخولهم إلى الأقصى، كما منعت طلاب المدرسة الشرعية من الالتحاق بمدرستهم داخل المسجد، ووضعت متاريس حديدية على مقربة من بواباته، لمنع دخول المواطنين، وسط حالة من التوتر الشديد.

وذكرت مصادر أن إجراءات الاحتلال تضمنت نشر مئات إضافية من عناصر جنودها، وحرس حدودها فى الشوارع والطرقات داخل وخارج القدس القديمة، وعلى بوابات البلدة القديمة والأقصى المبارك، وتسيير دوريات راجلة ومحمولة وخيالة فى الشوارع، المتاخمة لأسوار القدس التاريخية، وتحليق طائرة مروحية ومنطاد رادارى استخبارى فى سماء القدس.

وأغلقت قوات الاحتلال العديد من الشوارع والطرقات الرئيسية؛ للسماح فقط لحافلات نقل المستوطنين بالوصول إلى المنطقة، والذين تدفقوا طوال ساعات الليل على ساحة حائط البراق (الجدار الغربى للأقصى المبارك)، لإقامة طقوس وشعائر خاصة بـ"الغفران العبرى"، ونصبت حواجزها العسكرية والشرطية فى محيط القدس القديمة، وعلى أبواب الأقصى.

وشوهدت أعداد كبيرة من المستوطنين تنتظر أمام باب المغاربة، ونفذت صلوات تلمودية عند مدخل جسر المغاربة، خلال استعدادهم لاقتحام الأقصى، لإحياء ما يسمى "آخر أيام التوبة" داخل الأقصى.

>وألقت إجراءات الاحتلال الإسرائيلى بظلالها على المدينة المقدسة والمواطنين الذين يستعدون هذه الأيام للتسوق من أسواق القدس التاريخية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، واضطر الآلاف منهم إلى التوجه لمدن فلسطينية أخرى، لشراء احتياجاتهم من أسواقها.

من ناحية أخرى أصيبت فتاة فلسطينية اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى أثناء عبورها الحاجز العسكرى المقام على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

>وقالت مصادر محلية وشهود عيان أن فتاة تبلغ من العمر 18 عاما أصيبت بجروح فى البطن، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى الرصاص عليها بشكل مباشر، أثناء عبورها البوابات الحديدية على حاجز "الكونتينر" المقام على مدخل شارع الشهداء.

وأضافت المصادر أن القوات تركت الفتاة تنزف قرابة نصف ساعة، ومنعت طواقم إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إليها لتقديم العلاج وإسعافها، وعقب ذلك نقلتها لجهة غير معلومة.

وفى نابلس، أصيب فجر اليوم ثلاثة مواطنين فلسطينيين على الأقل بالرصاص المطاطى والاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى المدينة.

وقالت مصادر أمنية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال فى مدينة نابلس، الأمر الذى أدى إلى إصابة المواطنين محمد بصلات (19 عاما) بعيار مطاطى فى الرأس، ومحمد حسين (19 عاما)، بعيار مطاطى فى اليد، ونور الدين شريدة (19 عاما) أصيب بحالة اختناق.

وأكدت المصادر الأمنية اعتقال المواطن الفلسطينى مفيد غزال سكان حى المخفية بمدينة نابلس، عقب مداهمة مسكنه.

وفى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فتاة فلسطينية من قرية البرج غرب بلدة دورا فى المحافظة.. وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية داهمت القرية واعتقلت الفتاة عبير أحمد مشارقة (25 عاما)، بعد أن فتشت منزل عائلتها وألحقت أضرارا كبيرة بمحتوياته.



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