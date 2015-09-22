وزير الداخلية مهنئا السيسى بعيد الأضحى: سنبذل مزيدا من الجهد لدعم الأمن

بعث اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية ببرقيات تهنئة للمشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ولفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ولفضيلة مفتى الجمهورية وللعاملين بهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال وزير الداخلية فى البرقية التى أرسلها لرئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك: "يطيب لى وهيئة الشرطة مع حلول عيد الأضحى المبارك أن نعرب لسيادتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى... إننا نستقبل هذه المناسبة الكريمة التى تُجسد عظمة التضحية والفداء وصدق الإيمان واليقين لنأخذ منها زاداً يدفعنا إلى المزيد من البذل والعطاء دعماً لمناخ الأمن والاستقرار وإعلاءً لقيم الحق والعدل وحماية مسيرة البناء والتقدم والتنمية... حفظكم الله ورعاكم وسدد بالنجاح كل خطاكم لما فيه نُصرة ديننا وعزة وطننا.. وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.. جاء بها: "يطيب لى وهيئة الشرطة مع حلول عيد الأضحى المبارك أن نتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب الأمانى... إننا نحتفل بهذا العيد الذى يُعلى من شأن التضحية والفداء ومن قيم التجرد والعطاء.. فإننا ندعو الله تعالى أن يجعله عيداً مباركاً وأن يوفقكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية فى مسيرتكم الجديدة المظفرة بإذن الله.. وأن يُعيد على سيادتكم هذه المناسبة الكريمة وقد تحقق لمصرنا الحبيبة كل ما تصبو إليه من تقدم ورخاء وإزدهار... وكل عام وسيادتكم بخير.