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بالصور.. وزير الأوقاف يتفقد مخيمات الحج السياحى بعرفات ويشيد بأداء الشركات

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أشاد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، رئيس بعثة الحج الرسمية المصرية، بالحج السياحى من حيث الإعداد للموسم وتنفيذه بطريقة احترافية، مؤكدا أنها تعود للخبرة الكبيرة التى تتمتع بها شركات السياحة فى تنظيم الحج لسنوات طويلة.

وقام وزير الأوقاف بزيارة لمخيمات الحج السياحى فى عرفات، وتفقد استعدادات قطاع السياحة لتصعيد الحجاج، وإقامة وخدمات الحجاج بالمشاعر المقدسة.

رافق الوزير خلال الزيارة اللواء سيد ماهر رئيس الجهاز التنفيذى للحج المصرى المشرف على حج القرعة، ومحمد شعلان رئيس قطاع الشركات والمشرف على الحج السياحى، الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة، وباسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، وأحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة غرفة الشركات، وعدد من قيادات الوزارة والغرفة والبعثات الأخرى.

وشدد وزير الأوقاف على أن أهم ميزة فى الحج هذا العام هو التواصل والتنسيق غير المسبوق بين البعثات النوعية للحج وتكاملهم لتحقيق هدف واحد وهو خدمة الحج المصرى بغض النظر عن البعثة التى ينتمى إليها.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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