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حج التضامن: صعدنا 10 آلاف حاج لعرفات وتخصيص أتوبيس لنقل 9 مرضى فشل كلوى

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حج التضامن: صعدنا 10 آلاف حاج لعرفات وتخصيص أتوبيس لنقل 9 مرضى فشل كلوى حج التضامن: صعدنا 10 آلاف حاج لعرفات وتخصيص أتوبيس لنقل 9 مرضى فشل كلوى


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> كشف كمال الشريف، عضو مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، عن بدء تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعر عرفات بدءا من الساعة السابعة صباح اليوم على أن يتم تصعيد 10 آلاف حاج بحلول الواحدة بعد ظهر اليوم بتوقيت .

وقال الشريف، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن عملية التصعيد تتم عبر 220 أتوبيسا مكيفا بالإضافة إلى 10 أتوبيسات احتياطية تحسبا لأى طارئ، وتم التنسيق مع البعثة الطبية لنقل 9 حجاج مرضى غسيل كلوى بأتوبيس خاص، مؤكدا أنه لا يوجد بين حجاج الجمعيات أية حالات مرضية تستدعى نقلها بسيارات إسعاف.

ومن جانبه، قال خالد سلطان، رئيس بعثة حج الجمعيات، إنه تم تسليم المخيمات بعرفة ومنى إلى المشرفين والتجهيز والاستعداد التام لاستقبال ضيوف الرحمن.. لافتا إلى أن المخيمات من النوع الألمانى وجميعها مكيفة وتم تزويدها بدورات مياه إضافية لاستيعاب أعداد الحجاج.
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