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تأخر إقلاع 15 رحلة بمطار القاهرة لتطبيق نظام إلكترونى جديد للجوازات

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تأخر إقلاع 15 رحلة بمطار القاهرة لتطبيق نظام إلكترونى جديد للجوازات تأخر إقلاع 15 رحلة بمطار القاهرة لتطبيق نظام إلكترونى جديد للجوازات
شهدت صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولى، زحامًا وتكدسًا من الركاب المسافرين والوافدين، بسبب تغيير نظام الحاسب الآلى الخاص بجوازات المطار، وتطبيق نظام حديث جديد لأول مرة.

وأدى تطبيق النظام الجديد إلى تكدس الركاب فى طوابير متعددة أمام كاونترات الجوازات، كما أدى إلى تأخر ما يقرب من 15 رحلة لمدد تتراوح مابين 30 إلى 45 دقيقة وذلك خلال الرحلات الصباحية فقط.

ويبذل رجال الجوازات جهودا كبيرة برئاسة العميد أشرف رضا مدير إدارة الجوازات بالمطار لإنهاء الإجراءات، خوفا من تأخر رحلات الإقلاع، وبالتالى انعكاس ذلك على رحلات الوصول.

وصرح مصدر أمنى بالمطار بأن النظام الجديد حديث ويتيح إنهاء إجراءات سفر وصول الركاب أسرع من النظام القديم، لكن من الطبيعى أن يحدث تأخيرات فى ظل بدء تطبيق النظام الجديد وسوف تستغرق يوم أو يومين حتى يتعود جميع العاملين بالجوازات على النظام الجديد.

وأشار إلى أن التأخيرات التى حدثت بسيطة للغاية ولا تتعدى دقائق على عدة رحلات وقال قمنا بإبلاغ جميع شركات الطيران العاملة بالمطار بالتحديث الجديد حتى يتمكنوا من إبلاغ الركاب وعمل الاحتياطات اللازمة حتى لا تحدث أى مشاكل مع بدء تطبيق النظام الجديد.

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