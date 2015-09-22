نيمار: تعلمت من درس كوبا أمريكا ألا اتأثر بالتفاهات

(إفي): قال البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة إنه تعلم الدرس من طرده في النسخة الأخيرة من بطولة كوبا أمريكا خلال مواجهة منتخب كولومبيا، وأنه لا ينبغي أن ينفعل في الملعب "بسبب تفاهات" وتجنب الشكوى للحكام.

وتطرق قائد منتخب البرازيل أثناء حدث ترويجي في مدينة برشلونة، إلى عقوبة إيقافه أربع مباريات التي وقعها عليه اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية على خلفية ركل الكرة تجاه بابلو أرميرو لاعب منتخب كولومبيا أثناء احتفال الأخير بفوز بلاده على السيليساو 1-0.

وأوضح نيمار "لا يمكنك أن تتوجه بالشكوى للحكام مهما حدث. لا أحب البقاء خارج خطوط الملعب. الدرس هو أنه لا ينبغي أن اتأثر بالتفاهات. أخطأت، وقد تعلمت من هذا الموقف بالفعل".

وتابع أن هدفه هو "التطور لأفضل مما كنت عليه أمس"، مضيفا "هذه عبارة لطالما قالها لي والدي. كان يقول لي دوما بأنه يجب أن أبذل قصارى جهدي في التدريبات والمباريات. أن أصبح أفضل يوما بعد يوم. هذا ما كان يقوله لي".