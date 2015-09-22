وزير الزراعة يلغي الأجازات بحدائق الحيوان والاسماك إستعدادا لعيد الأضحي

قرر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي إلغاء الاجازات والراحات لجميع الاطباء والعاملين بحديقة الحيوان وعمل خطة تفصيلية لمواجهة الازدحام خلال أيام عيد الاضحي، والمحافظة علي الحيوانات ونظافة الحديقة ،وعرض الولدات الجديد لحيوانات الحديقة مثل فرس النهر، والكبش الاروي والبجع الابيض، والغزال المصري، والراكون الامريكي” يشبة القطط”، والماعز الجبلي، أبوحراب السوداني والقرد الحبشي وفقص الببغاء الرمادي، وعرض تدريبي لسباع البحر.

كما قرر الوزير زيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة تصل إلي 18 منفذا للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار علي الابواب وزيادة أعداد العاملين علي هذه الابواب لراحة الزوار، بالاضافة إلي كتابة لوحات تعريف جديدة للحيوان، وأماكن تواجدها في الطبيعة وطرق التغذية وفترة التكاثر وفترة الحياة حتي تكون الزيارة ترفيهية وثقافية، مع تكثيف التواجد الامني داخل وخارج حديقة حيوان الجيزة، والاستعانة بسيارات الاطفاء لمواجهة الطوارئ في الازمات وإخلاء الحديقة.

وقال الدكتور راجي فخري القائم بأعمال رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريحات صحفية لـ”الحياة الان” إنه تقرر زيادة عدد الاسهم الارشادية وتركيب خرائط جديدة كدليل للحديقة لمساعدة الزوار أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة وتوفير الخرائط الورقية الخاصة بالحديقة أثناء الزيارة, مشيرا إلي انه سيتم تسليم أكياس لجمع القمامة أثناء دخول الزائرين للمشاركة في نظافة أماكن الافتراش بالحديقة، ومنع القاء المخلفات في طرقات الحديقة والحفاظ علي المظهر العام.

وأضاف فخري إنه تقرر تدعيم الحدائق الاقليمية بالحيوانات وتحديث طرق العرض، وإضافة عروض جديدة، وذلك في إطار خطة إمداد هذه الحدائق بإحتياجاتها وإجراء الصيانة لمرافقها، وعرض الولدات الجديدة بها ليتمتع بها الزوار من مختلف الاقاليم، وخاصة مشاهدة الحيوانات البرية، مشيرا إلي انه تقرر فتح منافذ بيع منتاجت حديقة حيوان الجيزة من ريش الطاووس والنعام وبيض النعام .

وأشار رئيس حدائق الحيوان إلي أنه تم تجهيز مركز التعليم والوعي البيئي لإستقبال جمهور الحديقة، وتقديم ندوات ومحاضرات مدعمة بأفلام وشرائح مرئية ملونة ووسائل توضيحية عن البيئية وكيفية الحفاظ عليها، وظاهرة هجرة الطيور، واسبابها ومساراتها، والمشاكل التي تتعرض لها خلال رحلتها، وكيفية التغلب عليها، والطيور والزواحف النادرة منها والمهددة بالانقراض، وكيفية الحفاظ عليها.

وأضاف فخري إنه تم الانتهاء من عمل 3 نافورات جديدة، في مناطق باب الادارة، وأمام سبع البحر وفرس النهر، وصيانة النافورات الحالية، والعناية بأشجار الحديقة وزراعة أحواض الزهور وزيادة المسطحات الخضراء، مشيرا إلي أنه تم التنسيق مع فرق الكشافة بالمدارس والهلال الاحمر، لعمل معسكرات لمساعدة وتجميع الاطفال التائهين ومعاونة أفراد أمن الحديقة، وإرشاد الجمهور حتي يمكن إعادة الاطفال إلي زويهم.