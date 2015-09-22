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إغلاق المجال الجوي بمطار القاهرة لمدة ساعة ونصف بسبب تدريبات عسكرية

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إغلاق المجال الجوي بمطار القاهرة لمدة ساعة ونصف بسبب تدريبات عسكرية إغلاق المجال الجوي بمطار القاهرة لمدة ساعة ونصف بسبب تدريبات عسكرية

مطار القاهرة

أغلقت سلطات مطار القاهرة الدولي المجال الجوي وتوقفت حركة الإقلاع والهبوط، لليوم الرابع علي التوالي، بسبب تدريبات عسكرية تؤثر على الحركة الجوية في سماء القاهرة .

وقالت مصادر ملاحية أنه تم إغلاق المجال الجوي من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهراً لمدة ساعة ونصف، وذلك لليوم الرابع على التوالي، تلقى المطار طلبا بذلك وتم إبلاغ شركات الطيران العاملة بالمطار، وكذلك عمل إعلان طيارين لجميع الرحلات داخل النطاق الجوي للمطار.

وأشارت المصادر إلي أنه تم تحويل بعض الرحلات القادمة إلى مطار القاهرة للهبوط في المطارات الداخلية لحين إعادة فتح المجال الجوي مرة ثانية، وأضافت المصادر أنه تم التنسيق على اعلي مستوى بين كافة الجهات العاملة في هذا المجال.

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