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القبض على عامل ونجله وبحوزتهما 3 كيلو بانجو وأسلحة نارية بالمنوفية

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القبض على عامل ونجله وبحوزتهما 3 كيلو بانجو وأسلحة نارية بالمنوفية القبض على عامل ونجله وبحوزتهما 3 كيلو بانجو وأسلحة نارية بالمنوفية
تمكنت مباحث الباجور بالمنوفية من ضبط عامل ونجله وبحوزتهما 3 كيلو بانجو وبندقية وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور يفيد تمكن النقباء محمد موسى وعمر الحداد معاونى المباحث من ضبط كل من فرج إمام 45 عاما عامل، ونجله طارق 19 عاما عاطل، وبحوزتهما 13 لفافة بانجو تزن 3 كيلو بانجو وبندقية وفرد خرطوش و350 جرام حشيش.

وبمواجهتمها اعترفا بارتكابهما الواقعة بغرض الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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