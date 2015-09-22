إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى الساحلى بالبحيرة

أصيب قبل قليل، 7 أشخاص جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى الساحلى اتجاه القاهرة أمام محطة وقود دائرة مركز شرطة كفر الدوار.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 3519 س ب ف "ملاكى" قيادة "السيد محمد على محمد" سائق بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث انفجر الإطار الخلفى الأيمن مما أدى لانقلابها بالأرض الزراعية المجاورة للطريق.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة و6 من مستقليها بكسور وجروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام للعلاج، وتحرر المحضر 18864/2015 جنح المركز.