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حسناء سيف الدين تُعيد شخصيّة السلطانة هيام

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حسناء سيف الدين تُعيد شخصيّة السلطانة هيام حسناء سيف الدين تُعيد شخصيّة السلطانة هيام

انتهت الفنّانة حسناء سيف الدين من تصوير دورها كضيفة شرف في إحدى حلقات فوازير "مسلسليكو"، وهي حلقة "حريم السلطان" التي تدور حول «السلطان سليمان». ويؤدّي الشخصيّة النجم محمد هنيدي الذي يُفاجأ باختفاء 400 دولار من القصر الخاصّ بالسلطان، ما يجعله يأمر بتفتيش القصر للبحث عن الأموال المفقودة، إضافة إلى استفحال شكّه بكلّ من حوله من خدمٍ وجوارٍ، بمن فيهم زوجته «هيام» التي جسّدت شخصيّتها الفنّانة حسناء سيف الدين. وقد حملت الحلقة إسقاطات على ملابس «هيام» فطلب منها السلطان أن تحتشم في القصر.
الجدير بالذكر أنّ هنيدي كان قد أعلن أنّ هذه الحلقة هي من أهمّ حلقات الفوازير، لأنّها الحلقة التي ألهمتهم فكرة الفوازير كلّها.
الفوازير كتبها أيمن بهجت قمر، ويُخرجها أحمد المهدي، وسيتمّ عرضها في شهر رمضان حصريّاً على قناة الحياة.

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سيدتي