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ضابط يتنكر للإيقاع بأحد أكبر تجار الهيروين وبحوزته 16 تذكرة بالجيزة

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ضابط يتنكر للإيقاع بأحد أكبر تجار الهيروين وبحوزته 16 تذكرة بالجيزة ضابط يتنكر للإيقاع بأحد أكبر تجار الهيروين وبحوزته 16 تذكرة بالجيزة
لجأ ضابط بقسم شرطة العمرانية للتنكر بزى متعاطى مخدرات للإيقاع بأحد أكبر تجار المواد المخدرة بالجيزة، حيث أوهمه أنه يرغب فى شراء مخدر الهيروين منه، وتقابل معه وعقب إتمامه عملية الشراء ألقى القبض عليه، وبحوزته 16 تذكرة هيروين، وتم إحالته إلى النيابة التى باشرت التحقيق.

كانت وردت معلومات للنقيب محمد رشوان معاون مباحث قسم شرطة العمرانية تفيد باتجار "محمد.ا.ع" 30 سنة عاطل، ومسجل خطر بالمواد المخدرة، وأنه أحد أكبر مروجى الهيروين بمحافظة الجيزة.

ومن خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات تم التوصل من خلال مصدر سرى إلى أن المتهم متواجد بجوار مسجد السلام بشارع الهرم لترويج المخدرات على عملائه، وعلى الفور انتقل الضابط بسيارة ملاكى، مدعيا أنه يرغب فى الشراء منه، ونجح فى شراء 16 تذكرة هيروين، وعقب انتهاء عملية الشراء تمكن من القبض عليه وضبط بحوزته مبلغ 300 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم أمام المقدم محمد غراب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من المتعاطين.

وأضاف أن المبلغ المضبوط بحوزته حصيلة بيع المواد المخدرة، فأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذى أمر بإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.

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مصر 365